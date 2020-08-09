حمو بيكا يتلقى شكوى جديدة ويدافع عن نفسه

متابعة بتجـــــــــــرد: تقدّمت لجنة التفتيش والمتابعة في نقابة الموسيقيين، بشكوى ضد مغني المهرجانات حمو بيكا، لإقامته حفلاً في الساحل الشمالي بدون الحصول على تصريح، وأنه فور علم هاني شاكر نقيب الموسيقيين بالأمر طالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا ومنظّم الحفل.

وفي ردّه على الشكوى الجديدة المقدَّمة ضده، أكد بيكا في تصريحات صحفية له أنه لم يخرق تعليمات النقابة، حيث إن الحفل الذي تقدمت النقابة بشكوى ضده لم يكن حفلاً غنائياً وإنما هو حفل عيد ميلاد نجل الإعلامية ريهام سعيد، وهو لم يغنِّ أبداً وكان من ضمن المدعوين الى الحفل، متابعاً: “الأغاني كانت شغالة في الدي جي وكنت واقف زي كل الناس”.

من ناحية أخرى، فجّر عمرو نجيب (أحد متضرري حادث تصادم سيارة حمو بيكا بالساحل الشمالي)، مفاجأة بإعلانه أن المتضررين من الحادث تقدّموا بطلب الى النيابة العامة، لندب خبير من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الكاميرات الموجودة في موقع التصادم، وذلك للتأكد من هوية سائق السيارة حين وقوع الحادث.

وفي الوقت ذاته، ألمح عمرو نجيب الى أن حمو بيكا، ينفي أن تكون سيارة التصادم هي سيارته، لأن السيارة جديدة، ولم يتم ترخيصها بعد، وتحمل أرقاماً تجارية، لافتاً إلى أنه سوف يحصل على فاتورة بيع هذه السيارة لكي يثبت أنها سيارة «بيكا» وليست سيارة مدير أعماله كما يدّعي، مؤكدًا أنه لن يترك حقه أبداً.