فاليري أبو شقرا تلغي شهر عسلها!

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا الجمهور بعد ظهورها مع زوجها في شوارع بيروت لمساعدة أهالي بلدها في حملة تنظيف الشوارع وتوزيع المساعدات عقب انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية.

يأتي ذلك بعد 6 أيام من احتفال فاليري بزواجها من رجل الأعمال زياد عمار إذ قطعت شهر عسلها لتضامن مع منكوبي الانفجار الذي ذهب ضحيته أكثر من 150 شهيداً وآلاف الجرحى.

وظهرت أبو شقرا إلى جانب زوجها زياد عمار وهما يحملان المساعدات الغذائية ويكنسان الشوارع لإزالة ركام الانفجار.

وكانت فاليري قد تزوجت قبل أيام في حفل زفاف ضخم ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة، وتألقت بفستان من توقيع دار الأزياء العالمية ديور.