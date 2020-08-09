شفاء أبهيشيك باتشان من فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن النجم الهندي أبهيشيك باتشان نجل النجم الفنان أميتاب باتشان عن شفائه من فيروس كورونا المستجد مؤكداً أنه تغلب على المرض بعد أن ظهرت نتيجة فحصه سلبية.

وغرد أبهيشيك عبر صفحته في تويتر قائلاً: “كما وعدتكم.. لقد أجريت فحص كوفيد-19 وجاءت نتيجتي سلبية”.

وأضاف: “كما أخبرتكم يا رفاقي بأنني سأتغلب على هذا المرض.. شكراً لكم جميعاً على دعواتكم وصلاتكم لي ولعائلتي”. ووجه أبهيشيك شكره لجميع الأطباء والممرضات الذين أشرفوا على حالته الصحية.

وكان أبهيشيك (44 عاماً) قد تلقى العدوى من والده أميتاب (77 عاماً) ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وغرد قائلاً: ” أصبت أنا ووالدي بكوفيد -19. وقد تم إدخالنا إلى المستشفى لأننا نعاني أعراضاً متوسطة”.

كما أصيبت زوجته النجمة أيشواريا راي بفيروس كورونا المستجد غداة إعلان إصابة زوجها ووالده ودخولهما المستشفى في بومباي. وتبين أيضاً أن ابنتها أرياديا البالغة ثماني سنوات مصابة أيضاً بالفيروس.

وكان أميتاب باتشان قد أعلن الأحد الماضي عن شفائه من فيروس كورونا وأنه غادر المستشفى.

وكتب الممثل الهندي البالغ من العمر 77 عاماً على إنستغرام: “عدت إلى المنزل. سأبقى فيه،

وشكر باتشان الملقب “بيغ بي” عائلته ومحبيه وكذلك الموظفين الصحيين على الرعاية الممتازة التي تلقاها.

يشار إلى أن فيروس كورونا سبب وفاة نجمين بارزين في بوليوود أبريل الماضي وهما عرفان خان وريشي كابور، وشكل رحيلهما صدمة في الأوساط الفنية.