شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب: معرفش حاجة عن فيلم "الجبابرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ليلى عز العرب لـ ”الخليج 365” إنها لاتعلم شيئا عن فيلم "الجبابرة"، من بطولة عمر مصطفى متولى، وهنادى مهنا وسامى مغاروى، حيث أنتهى فريق العمل من تصوير معظم مشاهده، ولكن متوقف من حوالى عامين، مشيرة أنه لو تم تنفيذه سيكون مفاجأة للجميع نظرا لقصته التي تعتبرها جديدة ومختلفة على السينما المصرية .

وتدور أحداث الفيلم في أتوبيس سياحى تستقله 10 سيدات ومجموعة أخرى من "العواجيز" متوجها فى رحلة إلى "المتحف الزراعى"، وسائقه يضحك طوال الوقت، ثم تحدث الفاجعة وتقوم عصابة بخطف الأتوبيس، وتبدأ بعدها رحلة البحث عن الـ10 سيدات، ومع تصاعد الأحداث يظهر ضابط وسيم يحاول إيقاف هذه العصابة بمفارقات كوميدية خفيفة الظل، حيث يطارد العصابة ويفشل كثيرا، إلى أنه فى النهاية يتعرض لمواقف مدهشة.

الفيلم يشارك فيه الفنان عمرمصطفى متولى وميمى جمال، وإنعام سالوسة، وهنا الزاهد، وهنادى مهنى، وليلى عز العرب، ورجاء حسين، تأليف وائل حمدى، إخراج شادى الرملى، إنتاج عصام إمام.

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وشاركت الفنانة ليلى عزالعرب فى موسم رمضان الماضى فى أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيزوشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وآخرون، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى وحقق نجاح كبير .

وشاركت أيضا قبل موسم رمضان فى مسلسل "قوت القلوب" بطولة الفنانة ماجدة زكى ومحمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى.