شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم أول أغنيتين لحاتم فهمى بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حاتم فهمى من تسجيل أغنيتين من البومه الجديد الذى لم يستقر على اسمه، والأغنيتان هما "حاجة فيك"، و "ملقتش راحتى معاك"، والمقرر طرح البومه الجديد على طريقة الأغانى المنفردة بطرح أغنياته على فترات مختلفة، حتى تحصل كل أغنية على فرصتها في تحقيق المشاهدات المطلوبة.

وكان المطرب حاتم فهمي ظهر خلال فيديو من كواليس تسجيل ألبومه الجديد رفقة الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، أثناء غنائه جزءًا من أشهر أغنياته "مش من حقك" التي حققت نجاحا كبيرا، ووعد حاتم جمهوره بالتواجد دائما دون انقطاع عن طرح الأغنيات مرة أخرى.

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا ومحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.



حاتم فهمى

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حاتم فهمى



حاتم فهمى



حاتم فهمى



حاتم فهمى



حاتم فهمى



حاتم فهمى