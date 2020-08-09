دينا الشربينى والفيشاوى يعودان لتصوير مشاهد فيلم "30 مارس" اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الأحد، صناع فيلم "30 مارس" بطولة دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، للتصوير مجدداً ، عقب عطلة عيد الأضحى، حيث صور فريق العمل ما يقرب من نصف مشاهد العمل قبل الأجازة، وكان قد صرح مخرج العمل أحمد خالد موسى في تصريح لـ"الخليج 365" أنه يتبقى 8 أيام وينتهى من التصوير نهائياً، وبعدها يدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا لعرضه في أي وقت .
الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته علي حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، ومن المقرر أن ينضم خلال التصوير شخصيتين سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة ، ويشاركون كضيوف شرف في أحداث الفيلم .
فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.
يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت رمضان الماضى مسلسل "لعبة النسيان"،المقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.
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