شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى والفيشاوى يعودان لتصوير مشاهد فيلم "30 مارس" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الأحد، صناع فيلم "30 مارس" بطولة دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، للتصوير مجدداً ، عقب عطلة عيد الأضحى، حيث صور فريق العمل ما يقرب من نصف مشاهد العمل قبل الأجازة، وكان قد صرح مخرج العمل أحمد خالد موسى في تصريح لـ"الخليج 365" أنه يتبقى 8 أيام وينتهى من التصوير نهائياً، وبعدها يدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا لعرضه في أي وقت .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته علي حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، ومن المقرر أن ينضم خلال التصوير شخصيتين سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة ، ويشاركون كضيوف شرف في أحداث الفيلم .

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

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يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت رمضان الماضى مسلسل "لعبة ‏النسيان"،المقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى ‏المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش ‏حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها ‏وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى‎.