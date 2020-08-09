"الابتسامة على وجهها".. أحمد حاتم يحتفل بمرور عام سعيد على زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد حاتم، جمهوره بصورة جديد برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".

إذ قرر "حاتم" بأن يحتفل مع زوجته بمرور عام على زواجهما، فنشر صورة لهما، وعلق عليها: "نجت من العام الأول والابتسامة على وجهها".

وفي سياق آخر، يُعرض لأحمد حاتم، حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "الغسالة"، الذي يقوم ببطولته بجانب هنا الزاهد، شيرين رضا، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، علي الطيب، طاهر أبو ليلة، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبدالحميد.