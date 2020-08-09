"مش مهم أنا".. عمرو يوسف ينشر صورة رفقة زوجته من عطلتهم الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان عمرو يوسف صورة تجمعه بزوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر يوسف وكندة في الصورة في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وعلق: "مش مهم أنا المهم أنتم طالعين حلوين، الساحل الشمالي". يذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته: أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم: غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، إنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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