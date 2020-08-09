محمود حميدة يستعيد ذكريات فيلم الثعالب بصورة مع جمال إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعاد الفنان محمود حميدة ذكرياته في كواليس فيلم الثالب، من خلال صورة تجمعه بالفنان جمال إسماعيل.
ونشر "حميدة" الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الثعالب، 1993، جمال إسماعيل".
فيلم"الثعالب" بطولة الفنان كمال الشناوي، محمود حميدة، فيفي عبده، حاتم ذو الفقار، نهلة سلامة، ومن إخراج أحمد السبعاوي.
ويعرض للفنان محمود حميدة حاليًا فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، ، بيومي فؤاد، محمد سلام.
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