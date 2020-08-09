شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا فى سوريا.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائى، بدولة سوريا وتحديداً فى مدينة حمص يوم الجمعة الموافق 14 من شهر أغسطس الحالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".

المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.

وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس.