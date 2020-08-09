خطة فريق BTS للترويج لأغنيتهم السينجل الجديدة Dynamite

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي الفريق الكوري BTSلتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة ، حيث يمتلك BTS جدولا مذهلا يظهر الاحداث التي سيحرص جمهور هذا الفريق علي متابعتها سواء إطلاق اعمال فنية، أو التواجد بالحفلات أو البرامج ، ويبذل الفريق مجهودا كبيرا لوضع خطة مهمة للترويج لأغنيتهم السينجل الجديدة "Dynamite ".
وينتظر عشاق فريق BTS إطلاقه أغنيته السينجل الجديدة "Dynamite " في 21 أغسطس الجاري و هي باللغة الإنجليزية ، وهي أغنية من ألبومهم المقبل الذي لم يعلن الفريق عن اسمه حتي الآن أو موعد إطلاقه ، كما سيتم إطلاق الكليب الخاص بالأغنية في نفس اليوم .
فريق BTS
وبعد ساعات من إطلاق أغنية "Dynamite " سيظهر أعضاء الفريق في بث مباشر علي " VLIVE " و هي خدمة فيديو حية في كوريا الجنوبية تسمح للمشاهير الموجودين في البلاد ببث مقاطع فيديو حية على الإنترنت .
و من أجل الترويج لـ "Dynamite "، سيحل فريق BTS ضيفا علي برنامج " Today Show " وذلك يوم 24 أغسطس المقبل .
كما ينتظر محبو وعشاق فريق BTS مشاركتهم حفل " MTV Video Music Awards" لعام 2020 و هو واحد من أهم و أشهر الاحداث الفنية، ومن المقرر أن يقام في 30 أغسطس المقبل .
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