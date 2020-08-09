سيمون تنشر صورها من أول ألبوم طرحته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سيمون صورًا من أول ألبوم طرحته "تاني تاني"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سيمون على الصور: "من أول ألبوم ليا كان اسمه تاني تاني، يا ترى ايه اللي اتغير فينا شكلًا وموضعًا".

وكانت آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "إلا أنا"، بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، محمد علاء، ومن إخراج محمد أسامة.