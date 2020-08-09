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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
سخرت الفنانة اللبنانية مايا، من التصريحات التي خرجت من بعض المسؤولين في لبنان، على خلفية الانفجار، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.
وغردت "مايا"، عبر حسابها بـ"تويتر" قائلة: "قال هو مش ممسك بالكرسي.. الكرسي ممسكة فيك، ضيعات العيلة فيك، بيروت منكوبة، بيروت ستنهض".
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى مقتل وإصابة الكثير من الشعب اللبناني، كما دمر منازل بعض الفنانين والمواطنين اللبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب ساخرة من السلطات بلبنان: "قال مش ممسك بالكرسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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