شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن موعد جديد لمهرجان تريبيكا بعد تأجيله بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما قرر منظموه تأجيل الدورة الـ19 منه هذا العالم بسبب جائحة الكورونا أعلن مهرجان تريبيكا السينمائى عن تأكيد إصداره لعام 2021، والذى سيصادف الذكرى العشرين لتأسيسه.

وعن تأجيله من توقيت إقامته المعتاد فى أواخر أبريل وأوائل مايو، إلى الفترة من 9 إلى 20 يونيو 2020 فى بيان صحفى، أوضح تريبيكا أن التواريخ الجديدة تعكس التقويمات المتغيرة والجهود المبذولة لضمان المضى قدمًا فى المهرجان فى أكثر أمانا.

فى حين أنه لا يخمن أى شخص بالضبط متى سيكون العالم على الجانب الآخر من الوباء، وأشار العديد من المسئولين إلى أنه قد يصبح لقاح فيروس كورونا مكتشفا فى وقت مبكر من عام 2021.

وكان قد قرر القائمون على مهرجان تريبيكا السينمائى للأفلام المستقلة تأجيل إقامة النسخة السنوية رقم 19 بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكان من المقرر انطلاقه خلال الفترة من 15 وحتى 26 أبريل المقبل، بولاية نيويورك الأمريكية. ولم يتم الإعلان عن مواعيد جديدة.

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وقالت الرئيس التنفيذي للمهرجان جين روزنثال، في بيان صحفي يوم الجمعة: "لقد أسسنا مهرجان تريبيكا السينمائي كوسيلة لشفاء مجتمعنا بعد الدمار الذي خلفته هجمات 11 سبتمبر في عام 2001. كنا عازمين على التغلب على خوفنا وقلقنا من خلال التعاون معًا".

وأضافت: "لقد اتخذنا قرارًا صعبًا بتأجيل مهرجان تريبيكا السينمائي التاسع عشر بناءً على إعلان الحاكم أندرو كومو، بمنع التجمعات التي تضم 500 شخص أو أكثر بسبب انتشار الفيروس التاجى الجديد، نحن ملتزمون بضمان صحة وسلامة الجمهور مع دعم أصدقائنا وصانعى الأفلام الذين ينظرون إلى تريبيكا كمنصة لعرض عملهم على الجمهور".

وكانت المسابقة الرسمية للمهرجان تضم 12 من صانعي السينما يمثلون 33 دولة. ومن المقرر أن يفتتح فيلم "Jimmy Carter Rock & Roll President" الفعاليات في 15 أبريل. وتضمنت المجموعة أيضًا العرض الأمريكي الأول لفيلم "Bad Education" للنجم هيو جاكمان، وعرض فيلم "Shirley" للممثلة إليزابيث موس.

كما ضمت المسابقة الرسمية 10 أفلام أمريكية و10 أعمال دولية و12 فيلم ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية. وتضمنت 64 فيلمًا قصيرًا من 20 دولة. وكان من المتوقع حضور نحو 150 ألف شخص هذا العام.