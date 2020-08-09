فن ومشاهير

كاتي بيرى وزوجها يستعدان للسفر لاستراليا من أجل مولودهما الأول

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5499bd8e6d.jpgرنا صلاح الدين - كاتي بيري

يبدو أن المغنية والنجمة الأمريكية كاتي بيري، قد استعدت لاستقبال مولودهما الأول خلال الفترة المقبلة، حيث أكد بلوم وفقاً لتقرير نشره موقع worldmusicawards أنهما اتفقا على السفر لأستراليا من أجل وضع مولودهما هناك، كما أضاف التقرير أن كاتي بيري ترى أن الزواج من بلوم سيكون مناسباً جداً في العام المقبل 2021.

وكانت المغنية الشهيرة كاتى بيرى، قد ظهرت فى فيديو لطيف، وهى ترقص بجانب سيارة يقودها خطيبها أورلاندو بلوم، وتظهر بطنها المنتفخة بشدة، وهى على بعد أيام فقط من الولادة.

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وأثبتت كاتي بيري أنها ليست مستعدة للتعامل مع الأمر بسهولة حتى الآن، حيث عرضت حركات رقصها بينما كان خطيبها يقودها السيارة بجانبها في تحدٍ فيروسي، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

النجمة العالمية التي ترشحت لجائزة جرامى 13 مرة، البالغة من العمر 35 عامًا، كشفت عن بطنها المنتفخ بشدة، وهي ترقص ببدلة رياضية، بينما صور بلوم اللحظة المرحة على هاتفه.

7d6a261fba.jpgكاتي بيري

وارتدت كاتى بيرى كمامة طبية لحماية نفسها خلال جائحة فيروس ، وبدت متألقة فى الفيديو الطريف، من جهة أخرى، حيث نشر موقع ديلي ميل صورة للنجمة كاتي بيري وهي تشعر بالتعب والإرهاق في محل مستلزمات الأطفال، حيث تظهرها الصورة وهي تفرد جسدها على كرسى رافعة قدميها، ويبدو أنها مع اقتراب موعد الولادة تتثاقل حركتها، ونشرت كاتي الصورة على حسابها بموقع انستجرام ونالت الصورة 1.7 مليون إعجاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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