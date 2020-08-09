رنا صلاح الدين - من خلال "بوست" سار، كشف نجم بوليوود ابهيشيك باتشان، عن نتيجة فحص فيروس كورونا الأخير التي جاءت سلبية، بعد عدة أسابيع قضاها بعيدا عن منزله وتحت الملاحظة الطبية.
شارك النجم الأربعيني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام خبر تعافيه وعلق قائلًا: "خرجت ظهر اليوم، بعدما جاءت نتيجة اختبار كورونا سلبية، اتوجه اليكم شاكرًا بما غمرتوني به من دعاء، فرحتي بالعودة إلى أحضان منزلي لا تقدر". إلى جانب ذلك لم يتجاهل باتشان الابن دعم فريقه الطبي، فوجه إليهم هم الاخرين رسالة حملت اعترافا بالجميل. حسبما ذكرت مجلة "هندوستان تايمز".
يأتي تعافي الممثل الشاب بعد أيام من تعافي والده النجم الكبير أميتاب باتشان، وزوجته ايشواريا راي وابنته اراديا، حيث جرى تم حجزهم في مستشفى نانافاتي في مومباي.
كانت هذه تفاصيل خبر ابهيشك باتشان يعلن تعافيه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.