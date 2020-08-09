ابهيشك باتشان يعلن تعافيه من فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - من خلال "بوست" سار، كشف نجم بوليوود ابهيشيك باتشان، عن نتيجة فحص فيروس كورونا الأخير التي جاءت سلبية، بعد عدة أسابيع قضاها بعيدا عن منزله وتحت الملاحظة الطبية.

شارك النجم الأربعيني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام خبر تعافيه وعلق قائلًا: "خرجت ظهر اليوم، بعدما جاءت نتيجة اختبار كورونا سلبية، اتوجه اليكم شاكرًا بما غمرتوني به من دعاء، فرحتي بالعودة إلى أحضان منزلي لا تقدر". إلى جانب ذلك لم يتجاهل باتشان الابن دعم فريقه الطبي، فوجه إليهم هم الاخرين رسالة حملت اعترافا بالجميل. حسبما ذكرت مجلة "هندوستان تايمز".

يأتي تعافي الممثل الشاب بعد أيام من تعافي والده النجم الكبير أميتاب باتشان، وزوجته ايشواريا راي وابنته اراديا، حيث جرى تم حجزهم في مستشفى نانافاتي في مومباي.