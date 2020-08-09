ليلى علوي تعود إلى التسعينات بـ«لوك» جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - يبدو أن الفنانة المصرية ليلى علوي قد قررت تغيير شكلها بالتزامن مع دخول الموسم الصيفي، وحصلت على «لوك» مختلف بتغيير قصة وتسريحة شعرها.

ليلى حرصت على مشاركة الفانز بصورة استعراضية لإطلالتها الجديدة، وكتبت معلقة عليها: «قصة شعر جديدة.. عودة للتسعينات، شكراً لصديقي وعشرة العمر محمد الصغير»، حيث اثار «لوك» النجمة المصرية اعجاب متابعيها، مؤكدين أن قصة شعرها الجديدة منحتها حيوية وجاذبية لافتة.

Advertisements

يُذكر أن مسلسل «هي ودافنشي» كان آخر أعمال الفنانة ليلى علوي الدرامية، والذي شاركت في بطولته أمام الفنان المصري خالد الصاوي، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

أما آخر أفلامها فكان فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» الذي شاركت في بطولته أمام منة شلبي، باسم سمرة، محمد الشرنوبي، صابرين، أحمد داود، صبري عبدالمنعم، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبدالله ويسري نصر الله الذي تولى إخراجه أيضاً.

من ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتشارك ليلى في بطولته أمام زينة، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، أحمد الشرقاوي، وغيرهم.