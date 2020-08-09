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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها لـ عادل حمودة.. دار ريشة تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوي بإصدارات جديدة والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
تستعد دار ريشة للنشر والتوزيع، الواقعة بالزمالك بالقاهرة، للاشتراك في معرض كتاب ساقية الصاوي المقام خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 26 أغسطس في قاعة النهر بساقية الصاوي في الزمالك.
وتشارك الدار بإصداراتها الجديدة مذكرات صلاح أبو سيف للكاتب المصري الكبير عادل حمودة، ومذكرات الإعلامية الكبيرة نهال كمال، ومذكرات المطرب محمد رشدي للكاتب الكبير سعيد الشحات، ومذكرات الموسيقار هاني شنودة للكاتب الصحفي مصطفى حمدي، ومذكرات فريد شوقي للكاتبة الكبيرة إيريس نظمي، علاوة على كتاب صلاح الذي لا تعرفه للطبيب النفسي الدكتور محمد المهدي.
وأطلقت دار "ريشة" للنشر والتوزيع الأسبوع الماضي، 6 كتب جديدة، تمثل باكورة إصدارات الدار الوليدة ضمن خطتها لهذا العام 2020.
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