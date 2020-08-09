شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تهدى أغنية جديدة للشعب اللبنانى بعد انفجار مرفأ بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة كارمن سليمان، على إهداء الشعب اللبناني، أغنية جديدة لدعمهم في الأزمة الحالية التي يعيشونها بسبب انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.
ونشرت سليمان، مقطع من الأغنية الجديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت " إهداء من أعماق قلبي إلي لبنان الحبيب، إهداء للشعب اللبناني القوى المحب للحياة صانع البهجة".
وكانت قد حرصت سليمان على تأجيل طرح كليبها الجديد "لينا رقصة"، المقرر طرحه الفترة الحالية، تضامناً مع الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الجبيبة، قررت تأجيل طرح كليب لينا رقصة، تضامناً مع الشعب اللبناني وربنا يرحم الضحايا ويصبر أسرهم، ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تهدى أغنية جديدة للشعب اللبنانى بعد انفجار مرفأ بيروت.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.