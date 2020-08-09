شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تهدى أغنية جديدة للشعب اللبنانى بعد انفجار مرفأ بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة كارمن سليمان، على إهداء الشعب اللبناني، أغنية جديدة لدعمهم في الأزمة الحالية التي يعيشونها بسبب انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ونشرت سليمان، مقطع من الأغنية الجديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت " إهداء من أعماق قلبي إلي لبنان الحبيب، إهداء للشعب اللبناني القوى المحب للحياة صانع البهجة".

وكانت قد حرصت سليمان على تأجيل طرح كليبها الجديد "لينا رقصة"، المقرر طرحه الفترة الحالية، تضامناً مع الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الجبيبة، قررت تأجيل طرح كليب لينا رقصة، تضامناً مع الشعب اللبناني وربنا يرحم الضحايا ويصبر أسرهم، ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث".