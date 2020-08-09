شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مفاجأة ابنة على ربيع على خشبة المسرح فى ختام عرض "صباحية مباركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم على ربيع بعروض مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" بشكل مختلف، وذلك من خلال صعود ابنته مليكة على خشبة المسرح وسط مفاجأة سارة له حيث ظهرت وهي تحمل بوكيه ورد ثم توجهت إليه قبل قيامه بحملها وسط تحية المتواجدين سواء من زملاءه في المسرحية ممن يشكلوا فريق العمل، أو من الجمهور المتواجد.

وكانت شاركت ندى محمود زوجة الفنان على ربيع صورة جديدة جمعتها بزوجها وابنتهما مليكة، مع أصدقائها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت إحدى المتابعات لها تعليقا على الصورة "قمر يا روح قلبى ربنا يبعد عنكو العين".

يأتى هذا بعدما افتتح النجمان على ربيع وأوس أوس، أول عروض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، مساء الخميس، على مسرح أحد الفنادق الكبرى فى جاردن ستى، بحضور جماهيرى كبير الذى حرص على حضور افتتاح العروض والاستمتاع بالكوميديا والاستعراضات الغنائية.

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على ربيع وابنته وبجانبهما اوس اوس

المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة الأولى التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى فى المسرح بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.