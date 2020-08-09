شكرا لقرائتكم خبر عن اشرف زكى وروجينا يحتفلون بعيد ميلاد ابنتهم مايا بكلمات خاصة وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من الفنان اشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا على تهنئة ابنتهما بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر كلاً منهما صورة تجمعه بها من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بداية من الفنان اشرف زكي الذى كتب تعليقاً على الصورة : "اسعد يوم في حياتي هو عيد ميلاد مايا هى عمرى هى حياتى هى اجمل ما ف مشوارى هى وطبعا مريم كل ثانيه وانتى بخير وسعاده وامان".



اشرف زكي

في حين وجهت الفنانة روجينا رسالة إلى ابنتها تعكس مدي احتفاءها بها قالت فيها : "كل سنة وانتي عمري يا عمرى، كل سنة وانت سندى وحتة من قلبى واول فرحتى واهم واعظم انجازات حياتى هفضل فخورة بيكى وراضية عنك وبدعيلك من قلبى لآخر يوم فى عمرى".



روجينا وابنتها

من جهة أخري أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، ‏بالأمس بيانا لتقديم التعازى باسم فنانى مصر لشعب لبنان بعد الانفجار الذى ‏ضرب وسط العاصمة بيروت.

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وجاء نص البيان: "تتقدم جموع فنانى جمهورية مصر العربية بخالص ‏التعازى للشعب اللبنانى الشقيق فى ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذى وقع ‏اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم ‏أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا ‏الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".‏

هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجاران شديدان، ‏وتحديدا فى مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل ‏وإصابة المئات، حيث يأتى ذلك قبل أيام من الحكم فى قضية اغتيال رئيس ‏الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.‏