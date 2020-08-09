شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد زاهر توجه له رسالة رومانسية: "عمودى الفقرى بحبك يا راجلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت زوجة الفنان أحمد زاهر على توجيه رسالة له من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك حين نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها بكتابة رسالة رومانسية له وصفته فيها بأنه عمودها الفقري، ثم أضافت : "بحبك يا راجلي".

من جهة أخري قال الفنان أحمد زاهر فى وقت سابق خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090: "الناس اللى بتقول فيلم "زنزانة 7" مقاولات أو مسروق من فيلم تركى ناس بتفتى وناس تانية بتمشى وراها وتشير على السوشيال ميديا من غير تدقيق".



احمد زاهر وزوجته

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وعن البطولات النسائية قال الفنان أحمد زاهر، إنه يرى البطولات النسائية فرصة جيدة للمنافس لخروج عمل فنى جيد لكنه أكد البطولات التى تعتمد على الممثلين من الرجال تنجح أكثر من النسائية، مشيرا إلى أن من تنال البطولة من النجمات على الساحة تستحقها بجدارة.

واختتم زاهر تصريحاته: "البطولات النسائية موجودة من أيام نجمة الجماهير نادية الجندى ونجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، مع تواجد كبار الفنانين مثل عادل إمام وغيرهم على الساحة ونجد أن الغَلبة للرجال ولا أعرف سببا لذلك".

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضى، من خلال مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامى، وسلوى عثمان، إخراج وتأليف محمد سامى.