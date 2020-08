شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يعلن عن كتابة وإخراج وإنتاج The Big Goodbye والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى بن أفليك، عن كتابة السيناريو لفيلم "The Big Goodbye" المقتبس عن راوية تحمل نفس الاسم، كما سيخرجه وسيشارك فى إنتاجه مع لورن مايكلز، وذلك بحسب موقع "Hollywood reporter".

الفيلم مقتبس من رواية "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood" للمؤلف سام واسون.

والتقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمى بن أفليك مع صديقته النجمة العالمية آنا دي أرماس، مؤخرًا أثناء تواجدها في شاطئ فينيسيا المتواجد في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، لقضاء عطلتهما الصيفية بعد انتهاء فترة عزلهما الصحى بسبب فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صور النجم العالمي برفقه صديقته وكلبهما بالقرب من شاطئ فينيسيا، وهما يقومان بنزهة ويرتديان الكمامات الطبية تنفيذاً لإجراءات الوقاية من الفيروس القاتل.

وظهر النجم العالمي الفائز بجائزة الأوسكار والبالغ من العمر 47 عاماً وهو يتجول برفقه صديقته النجمة الإسبانية صاحبة الأصول الكوبية وهي ترتدي ملابس كلاسيكية حيث ظهرت بقميص باللون الأبيض وبنطلون أسود اللون بسيط مع القليل من المجوهرات.