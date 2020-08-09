وصلة غزل بين أحمد زاهر وزوجته عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت "هدى"، زوجة الفنان أحمد زاهر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معربة خلالها عن حبها له. وعلقت "هدى"، على الصورة: "بحبك يا رجُلي"، ليرد "زاهر": "مش أكتر مني، بحبك يا كل حاجة في حياتي" وينتظر أحمد زاهر عرض فيلمه الجديد "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.

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