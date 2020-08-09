محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر الفنان حسن الرداد، البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "توأم روحي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والمقرر طرحه في الـ19 من الشهر الجاري بدور العرض السينمائي. وعلق "حسن"، على الإعلان الرسمي للفيلم: " الإعلان الرسمي لفيلم توأم روحي، يوم 19 أغسطس بدور العرض السينمائي". فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، في ثاني تجربة تجمع المخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم.

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كانت هذه تفاصيل خبر "آخر ظهور لرجاء الجداوي".. الرداد ينشر البرومو الرسمي لـ"توأم روحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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