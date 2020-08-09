صور| أشرف زكي وروجينا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد ابنتها الكبرى مايا، من خلال نشر صور لهما على موقع إنستجرام.

وعلقت على الصور: "كل سنة وإنتي عمري يا عمري، كل سنة وإنتي بنتي وسندي وحتة من قلبي، وأول فرحتي وأهم وأعظم إنجازات حياتي، هفضل فخورة بيكي وراضية عنك وبدعيلك من قلبي لآخر يوم فى عمرى".

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وهو نفس ما فعله الفنان أشرف زكي، إذ نشر صورة تجمعه بابنته مايا، عبر إنستجرام.

وعلق: "أسعد يوم في حياتي هو عيد ميلاد مايا، هي عمري، هي حياتي، هي أجمل ما في مشواري، هي وطبعا مريم كل ثانية وإنتى بخير وسعادة وأمان".



وتفاعل مع المنشورين عددا من الفنانين، بينهم عزوز عادل ومايان السيد وهاجر الشرنوبي ونانسي صلاح وإيمان العاصي وغيرهم.