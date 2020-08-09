محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "علوي" في الصور رفقة مجموعة من الأصدقاء منهم الإعلامية بوسي شلبي، خلال الاستمتاع بعطلتهم الصيفية. وعلقت الفنانة ليلى علوي على الصور :"يوم حلو أوي مع أعز صحاب". من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ولم يحدد صناع العمل حتى الآن موعد طرح الفيلم، ويشاركها البطولة زينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تنشر صورًا من عطلتها الصيفية بحضور بوسي شلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.