شذا حسون أمام حمام السباحة وعبير صبري بـ"البرنيطة"..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة عبير صبري نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة". ظافر عابدين نشر الفنان ظافر عابدين صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهوره. شذا حسون نشرت الفنانة شذا حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام حمام السباحة. إيناس عز الدين نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة. أمل رزق Advertisements نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير. أحمد حاتم نشر الفنان أحمد حاتم صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو على "اسكوتر". ويزو نشرت الفنانة دينا محسن ، الشهيرة بـ"ويزو" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ. نورهان نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة. مي فاروق نشرت المطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة. آيتن عامر نشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، في صورة بالأبيض والأسود.

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