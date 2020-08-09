وائل جسار عن دعوات الانتداب الفرنسي: محاولة للتعبير عن حرقة القلب

أبدى الفنان وائل جسار، رفضه التام، لدعوات بعض مواطني لبنان، التي انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، بعودة الانتداب الفرنسي، مؤكدًا أنه لم يؤيد هذه الدعوات إطلاقًا.

وأضاف وائل جسار، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء

مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الدعوات المطالبة بعودة الانتداب هي محاولة للتعبير عن غضبهم من المسؤولين في لبنان، والتعبير عن "حرقة القلب"، موضحًا أن الشعب اللبناني أراد توصيل رسالة للعالم بأن الحكام سببًا رئيسيًا في الأوضاع الذي شهده وطنه مؤخرًا.

وتابع: "هناك شرفاء في لبنان، يشعرون بالخوف على وطنهم، والدعوات ترجمة لتعب المواطنين من الطبقة الحاكمة"، مؤكدًا أنه لا يوجد شخص حول العالم يقبل أن تُستعمر بلده وأن تكون في قبضة ناس غرباء.