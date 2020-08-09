شاهد .. إنجي أمين تزيح الستار عن مالك يا شاب

كشفت الفنانة إنجي أمين عن أحدث أغنايتها، والتي تحمل اسم مالك يا شاب، وطرحت إنجي أفيش الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأغنية مالك يا شاب من كلمات سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع جمال فتحي، وبافلي، ومن المقرر Advertisements طرح الأغنية قريبًا. طرح الأغنية قريبًا. يذكر أن الفنانة إنجي أمين طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بلدنا أحلى بينا، والكليب من إخراج جمال أمل، والأغنية من كلمات سيد مختار، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حماده الحسيني، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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