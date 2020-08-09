فيديو .. خالد سليم يبرع في تمارين الفتنس

نشر النجم خالد سليم فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر خالد سليم من خلاله أثناء ممارسته Advertisements لتمارين الفتنس، حيث برع في إدائها بشكل محترف، وذلك داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم". لتمارين الفتنس، حيث برع في إدائها بشكل محترف، وذلك داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم". يذكر أن النجم خالد سليم طرح مؤخرًا كليب بعنوان اللي فات مات، والكليب من إخراج ريشا سركيس، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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