فيديو .. حسن الرداد يطرح البرومو الرسمي لـ توأم روحي

طرح الفنان حسن الرداد البرومو الرسمي لفيلم توأم روحي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعلن حسن الرداد عن موعد عرض الفيلم، والمقرر أن يعرض يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري، بجميع دور العرض. من شهر أغسطس الجاري، بجميع دور العرض. Advertisements يذكر أن فيلم توأم روحي من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة كل من حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي.

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