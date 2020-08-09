تراند اليوم : نجل حسن الأسمر يكشف عن شخصية والده في البيت : كان طباخ ممتاز – فيديو

كشف الفنان هاني حسن الأسمر، تفاصيل عن والده الراحل، ببرنامج مساء Dmc مع الإعلامي رامي رضوان، وذلك في ذكرى وفاته التي توافق يوم 7 أغسطس عام 2011، إذ وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية، نُقل على إثرها للمستشفى، ليرحل بها عن عمر 52 عاما.

إليكم أبرز تصريحات هاني..

– “والدي في البيت حاجة تانية خالص، مالوش دعوة بالغناء خالص، وبيحب يلبس الطاقية والجلابية، وبيبقى ٩٠ ٪ بيعمل أكل، وكان كييف مطبخ، ولما بيخرج بره البيت بيبقى بتاع الناس”.

– “قالي في مرة.. الحاجة اللي بتيجي من الشارع من الناس هتوصل لقلب الناس، وبتعلم معاهم، وألحانه من الحاجات اللي علمت مع الناس ومنها أغاني كتاب حياتي، سألوني، تاجر الصبر، عمري، أعملك إيه “.

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– “كان بيكتب على كافر الألبوم حسن عبدالعزيز مش حسن الأسمر، ولما سألته عن السبب قالي.. لو كتبت حسن الأسمر الناس هنا هتيجي تقولي ممكن تعملي أغنية، فكنت بقولهم إن حسن عبدالعزيز ده حد جاي من بره وسافر”.

– “كنت عايز أغير صوتي بسبب تشابهه مع صوت والدي، لأن الناس كانت بتقولي دايما انت بتقلد والدك.. فرحت لدكتور أنف وأذن وحنجرة، وطردني، وقالي انت متعلم ولا جاهل.. مخدتش حاجة في العلوم بالمدرسة اسمها الجينات الوراثية.. دي حاجة بتاعت ربنا أعملك أنا ايه فيها”.