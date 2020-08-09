تراند اليوم : بالفيديو.. أحلام تغني “بجبك يا لبنان” لـ فيروز

تتوقف الفنانة الإماراتية ​أحلام منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي عن التعبير عن تضامنها ومحبتها للبنان وشعبه، ولهذا نشرت اليوم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوتي لها وهي تغني مقطعاً من أغنية “بحبك يا لبنان” للفنانة اللبنانية ​فيروز.

وعلّقت على الفيديو بالقول:”بحبك يا لبنان”.

وكانت أبدت أحلام سعادتها وفخرها بالشباب اللبناني الذي هبّ لمساعدة الأهالي في المناطق التي تضررت بشكل كبير بسبب الإنفجار، إذ نشرت صوراً لهم وهم ينظفون الشوارع، وعلّقت بالقول:”كبرتوا قلوبنا يا بنات وشباب لبنان اعطيتم دروس في الوطنيه وحب الوطن و انه حب الوطن مش بالكلام بل بالفعل لبنان في قلوبنا كل العالم فخور بكم”.