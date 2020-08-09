تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تطمئن نادين نسيب نجيم برسالة

وجهت الفنانة المصرية ​شيرين عبدالوهاب رسالة للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم تطمئن من خلالها على صحتها، وذلك بعد أن أصيبت في إنفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وكتبت شيرين لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان”.

وكانت كشفت نجيم عن اللحظات الأخيرة التي سبقت تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، والتي التقطتها بعدسة موبايلها وظهرت فيها وهي تقف بجوار النافذة وتوثّق مشهد الحريق الذي اندلع قبل حدوث الانفجار الكبير الذي أسقطها أرضاً، وكتبت على الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة: “اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدني عايشة”.