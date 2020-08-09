تراند اليوم : بالصور .. لقطات رومانسية لهنادي مهني وأحمد خالد صالح علي البحر – إتفرج

يستمتع الثنائي الفنان أحمد خالد صالح وخطيبته الفنانة هنادي مهنى بوقتهما على أحد الشواطئ.

وعبر حسابها على Instagram، نشرت هنادي صورة التقطها لها صالح وكتبت واصفة إياه: “الصورة بواسطة أحمد خالد صالح ويعرف أيضًا باسم حياتي”.

‎ ‎

من جانبه نشر أحمد خالد صالح صورة التقطتها هنادي مهنى وكتب واصفًا إياها: ” هنادي وتعرف أيضًا باسم قمري ونجومي”.

‎ ‎

كان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن خطبته للفنانة هنادي مهنى نهاية ديسمبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وتشاركا العمل سويا في مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.