تراند اليوم : بالصور.. أضرار كبيرة في منزل شيراز من جراء إنفجار بيروت

تعرض منزل الفنانة الاللبنانية شيراز لأضرار كبيرة من جراء ​إنفجار بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في المرفأ، والذي ذهب ضحيته أكثر من 150 شهيد و6000 جريح وعدد من المفقودين إلى اليوم.

وفي إتصال هاتفي مع شيراز، أكدت لموقع “الفن” أنها لم تتحدث عن موضوع تعرض منزلها لأضرار وتتداول الموضوع عبر السوشيال ميديا، إيماناً منها بأن الأضرار المادية لا شيء أمام من خسروا أحبائهم أو جرحوا.

ومن ناحية أخرى، كانت أطلق شيراز أغنية جديدة بعنوان “إلهي”، شاركتها في الغناء للمرة الأولى شقيقتها بيا، وعلّقت عليها بالقول:”أنا وإختي حبّينا ندعي لَ الله على طريقتنا”.