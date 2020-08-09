تراند اليوم : شاهد..زينة تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقتها وتطلب الدعاء لها

طلبت ​الممثلة المصرية زينة من المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الدعاء لشقيقتها، التي من المفترض ان تخضع لعملية ثانية بعد إصابتها مؤخراً بنزيف في المخ.

ونشرت زينة عدداً من الصور التي ظهرت فيها شقيقتها معها أو مع العائلة، وعلّقت بالقول:”ادعوا لاختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة باذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها الطف بيها وبينا يارب يارب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لي اولادها القمرات ولامها واخواتها يااااااااااارب”.

يُذكر أن زينة نشرت منذ أيام مقطع فيديو مؤخراً، تستعرض فيه مجموعة مشاهد من أفلام مختلفة جمعت بينها وبين الفنان تامر حسني طوال مشوارهما الفني على مدار السنوات الماضية.