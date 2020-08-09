تراند اليوم : إحتفالا بعيد ميلادها .. شيماء سيف عملت تورته بحجم جسمها – إتفرج

احتفلت الفنانة مساء الجمعة 7 أغسطس بعيد ميلادها الـ32.

ونشرت شيماء سيف عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram صوراً من الاحتفال بعيد ميلادها، إذ التقطت صوراً لها مع كعكة عيد الميلاد المميزة التي صنعت خصيصاً لها.

وجاء شكل الكعك باللون الورد الفاتح (بمبي) ومزين بثلاث عرائس كيرفي.

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من ناحية آخرى ككانت آخر مشاركات شيماء سيف الدرامية ظهورها في مسلسل “الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق(جمجوم وبم بم) مع كل من محمد عبد الرحمن “توتا”، ومحمد سلام، وميرنا جميل، وعدد كبير من نجوم الشرف ومن إخراج إسلام خيري.

وكانت تغيبت شيماء سيف عن المشاركة الدرامية في موسم رمضان 2020 الماضي واكتفت بالمشاركة من خلال مسلسلين إذاعيين وهما “فرح عديلة”، و”فولانية”.

وكانت آخر مشاركتها في البطولة الدرامية من خلال مسلسل “الزوجة الـ18” الذي عرض في رمضان 2019 مع الفنان حسن الرداد.