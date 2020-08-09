شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجاء الجداوى تظهر فى الإعلان الرسمى لفيلم توأم روحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المنتج أحمد السبكى الإعلان الرسمى لفيلم "توأم روحى" بطولة النجمين حسن الرداد وأمينة خليل، استعدادًا لطرحه 19 أغسطس الحالى، ويظهر فى الإعلان الفنانة الراحلة رجاء الجداوى إذ يعد آخر الأعمال التى صورتها قبل رحيلها.
الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.
وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رجاء الجداوى تظهر فى الإعلان الرسمى لفيلم توأم روحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.