إهداء خاص من كارمن سليمان إلى لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: وجّهت النجمة المصرية كارمن سليمان تحيّة محبّة وتقدير إلى الشعب اللبناني بعد الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن وفاء أكثر من 150 ضحية وإصابة آلاف الجرحى ووقوع عشرات المفقودين.
ونشرت كارمن سليمان مقطعًا من أغنية “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز بصوتها وأرفقته بتعليق جاء فيه: “إهداء من أعماق قلبي إلي لبنان الحبيب إهداء للشعب اللبناني القوى المحب للحياة صانع البهجة”.
وكانت كارمن سليمان قد أعلنت عن تأجيل طرح كليب أغنيتها الجديدة “لينا رقصة” وذلك تضامنًا مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الفائت.
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