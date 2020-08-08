بيرلو مدربا ليوفنتوس خلفًا لساري المقال

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن جوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت تعيين لاعب الوسط السابق أندريا بيرلو لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين.

ويأتي تعيين بيرلو بعد ساعات من إقالة ماوريتسيو ساري وعقب يوم واحد من الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وقال مصدر صحفي أجنبي إن رئيس النادي أندريا أنييلي هو من اختار بيرلو لتدريب الفريق الأول، بعد أيام من تعيينه مدربا لفريق الشباب في النادي.

وأثار القرار استغراب الكثيرين، خاصة وأن النجم الدولي الإيطالي السابق لا يملك أي خبرة تدريبية سابقة، مما يعتبر مغامرة حقيقية من قبل فريق “السيدة العجوز”.

ويعتبر بيرلو من أفضل اللاعبين الطليان، ومثل يوفنتوس في 119 مباراة، بين 2011 و2015، كما مثل منتخب إيطاليا في 116 مباراة، وحقق مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2006.

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