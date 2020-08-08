لمن يقول نبيل شعيل “شنو صاير”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يطرح الفنان الكويتي نبيل شعيل أغنية جديدة بعنوان “شنو صاير” يوم الاثنين الموافق 10 آب/أغسطس وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأعلن “شعيل” عن استعداده لإطلاق الأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، فنشر مقطعًا ترويجيًا للأغنية وعلّق بالقول: “شنو صاير يوم الاثنين 10/8/2020 على روتانا وتطبيق DEEZER”.

جدير ذكره أن نبيل شعيل طرح منذ فترة ألبومه الجديد بعنوان “كبير الفن 2020″، من انتاج شركة “روتانا”، وحقق الألبوم نجاحاً ملحوظاً، وأصداء مميزة عند صدوره، إضافة إلى نسب استماع عالية من خلال الاقبال عليه عبر المتاجر الموسيقية.