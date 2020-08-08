نجوم لبنان يفتحون باب يوم القيامة: بدأ الحساب

خرجت مظاهرات غاضبة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، وتمكن المتظاهرون من اقتحام وزارت الخارجية والطاقة والاقتصاد والبيئة، وطالبوا باستقالة حكومة حسان دياب والرئيس ميشيل عون، وحل مجلس النواب.



ولم يلتزم نجوم الوسط الفني في لبنان الصمت، وهاجموا المسؤولين عبر حساباتهم الشخصية برسائل غاضبة ومباشرة.

ومن أبرز النجوم الذين تفاعلوا بقوة مع مظاهرات لبنان الفنان راغب علامة، الذي كتب عبر حسابة على "تويتر": "حكومة حسان دياب فشلت وسقطت وعلى رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".





كما وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين قالت خلالها: "فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين، اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو، بدنا نعيش بكرامة، لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان".





وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر" رسالة قالت خلالها: "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتي وأفكاري، اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللي معه خبر ومتستر لكل اللي بالسلطة من كبير لصغير، الكل مجرمين وشركاء الكل يعني الكل".

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وشاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة في الأحداث الساخنة و كتبت عبر هاشتاج #لبنان_ينتفض و#يوم_الحساب "نطالب أولا باستقالة مجلس النواب".





وعبر حسابها على تويتر وجهت النجمة ميريام فارس الشكر لكل الدول التي ساندت لبنان في مصابه الأليم عن طريق إرسال مساعدات إنسانية.

وغردت ميريام لدعم المظاهرات بساحة الشهداء وسط بيروت قائلة: "أما حكامنا يلي ما بيحكوا إلا بمحاربة الفساد والفاسدين وما بحياتهم حاسبوا فاسد واحد، كلمة حق تقال لهم، إذا ضرب الحذاء برأسكم.. صرخ الحذاء بأى ذنب أُضرب. لبنان ينتفض بكل الساحات.





وتفاعلت أيضا الفنانة نوال الزغبي وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "وين بدكن تروحوا من غضب ربنا، يمهل ولا يهمل.. حكام الفساد".



