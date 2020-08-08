شائعة وفاة فيروز.. صوت لبنان مجروح

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، شائعة خبر وفاة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز.



وشغل الخبر كل فئات الشعب اللبناني رغم الأحداث السياسية التي فرضت نفسها على شوارع بيروت بعد الانفجار الكبير الذي وقع، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن خبر رحيل فيروز شائعة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأوضحت أن أحد أقاربها أكد أنها بصحة جيدة وتشعر بالحزن بسبب الأحداث الأخيرة وتصلي من أجل سلامة لبنان وأهله.

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ولدت نهاد رزق وديع الشهيرة باسم فيروز في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1935، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر الـ6 سنوات، إذ انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية وعندما سمع صوتها حليم الرومي أطلق عليها فيروز.

قدمت مع زوجها عاصي الرحباني وشقيقه منصور ما يقرب من 800 أوبريت غنائي، ويضم سجلها الفني 3 أفلام سينمائية هي"بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس"، و16 مسرحية غنائية و43 "ألبوم" أبرزها "شط إسكندرية، كيف كانت، قصائد، تراتيل الميلاد".