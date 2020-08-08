الخليج 365 - صفوت دسوقيالسبت 2020/8/8 11:14 م بتوقيت أبوظبي
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، شائعة خبر وفاة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز.
وشغل الخبر كل فئات الشعب اللبناني رغم الأحداث السياسية التي فرضت نفسها على شوارع بيروت بعد الانفجار الكبير الذي وقع، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن خبر رحيل فيروز شائعة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأوضحت أن أحد أقاربها أكد أنها بصحة جيدة وتشعر بالحزن بسبب الأحداث الأخيرة وتصلي من أجل سلامة لبنان وأهله.
ولدت نهاد رزق وديع الشهيرة باسم فيروز في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1935، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر الـ6 سنوات، إذ انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية وعندما سمع صوتها حليم الرومي أطلق عليها فيروز.
قدمت مع زوجها عاصي الرحباني وشقيقه منصور ما يقرب من 800 أوبريت غنائي، ويضم سجلها الفني 3 أفلام سينمائية هي"بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس"، و16 مسرحية غنائية و43 "ألبوم" أبرزها "شط إسكندرية، كيف كانت، قصائد، تراتيل الميلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر شائعة وفاة فيروز.. صوت لبنان مجروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.