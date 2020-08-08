شكرا لقرائتكم خبر عن "أحوال شخصية" على المسرح المكشوف بساحة الهناجر نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق عمل عرض "أحوال شخصية" من إنتاج فرقة الشباب بقيادة الفنان عادل حسان، التابع للبيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، لعرض المسرحية فى نهاية شهر أغسطس يوم الخميس والجمعة والسبت الموافق 27 و28 و29 أغسطس، وذلك على المسرح المكشوف بساحة الهناجر بالأوبرا، وذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع الإنتاج الثقافى بقيادة المخرج خالد جلال ، برعاية دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

عرض أحوال شخصية من إنتاج سنة 2017، والعرض يتناول 4 قضايا رئيسية قديمة ومعاصرة تمس واقع المرأة المصرية من خلال 4 ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت فى تحولهم من بشر إلى تماثيل، ومنها الزواج المبكر، والحرمان من الميراث، ورفض الزوج وفكرة خروج الزوجة للعمل، وقهر المرأة للمرأة والفروق الطبقية.

وجاءت رؤية المخرج أن يحول الإنسان إلى مانيكان وكأنهن تماثيل أو تبلوهات أو مجرد براويز ليس لها رأى فى حياتهن، من خلال 4 مانيكانات داخل محل يستغلن خروج صاحبه لتخرج كل مانيكان وتسرد حكاياتها، بالإضافة لمحاولتهن الهروب من المحل ليعيشن حياتهن ويحصلن على فرصة ثانية.

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والعرض يعتمد على الحكى أكثر من الحوار بين البطلات، مع إدخال عنصر الكوميديا للترويح عن الجمهور، إلى جانب الاستعانة بمادة فيلمية متغيرة فى خلفية المسرح، تشير إلى جذور المشكلة ومنشأ صاحبتها، كما يتضمن العرض أغنيات وموسيقى حية مصاحبة للمشاهد .

جدير بالذكر أن عرض "أحوال شخصية" تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، تمثيل لمياء جعفر، عبير الطوخي، ندى عفيفي، راماج، إخراج أشرف حسني.