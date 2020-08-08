شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يمازح كندة علوش حول مظهره فى صورة جمعتهما: مش مهم شكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم عمرو يوسف في أحدث ظهور له من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة له تجمع زوجته الفنانة كندة علوش وشقيقته مثلما ظهر خلال الصورة، ومازحهما فيها قائلا: "مش مهم أنا المهم انتم طالعين حلوين".



عمرو يوسف وكندة علوش وشقيقته

على جانب آخر، سبق وأكدت الفنانة كندة علوش أن زوجها الفنان عمرو يوسف، ليس "نكديا" فى المنزل، قائلة: "عمرو يوسف بيصحى رايق ومش نكدي في البيت، ولو في مشكلة بيعرف يسيطر عليها، كما أنه لا ينفعل بسهولة".

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وأضافت كندة علوش، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سى: "عمرو ممكن ييجي من الشغل هلكان، لكن تسأله عامل إيه، يرد عليك بقولك لا.. الحمد لله، ودي حاجات بتخلي اليوم يعدي بسلام، ومحدش بيقف للتاني على المشاكل".

وأردفت كندة: "دي حاجات شوفتها إيجابية في عمرو يوسف أكتر بعد الزواج، حتى واحنا في البيت بنبقا متسليبن، ومش بنشتكي".

وتابعت كندة علوش عن عمرو يوسف: "عمرو ملهوش في المطبخ خالص، بس أنا بحققله كل أحلامه، ومامته كانت شاطرة في المطبخ ولما تزوجنا أنا كملت المسيرة، لذلك هو مضطرش لدخول المطبخ".