شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنفى تغريدة مزيفة تهاجم فيها السوريين: الاخبار المزيفة موجودة فى كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على نفي تغريدة منسوبة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تهاجم فيها السوريين الذين يمكثون في لبنان.

وإعادة إليسا، مشاركة التغريدة المزيفة عبر حسابها وكتبت "الأخبار المزيفة موجودة في كل مكان، الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائماً".



تغريدة اليسا

وكانت قد وجهت النجمة إليسا رسالة غضب للمسئولين اللبنانيين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم".