شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد سليم يؤدى تمارين رياضية شاقة داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد سليم جمهوره بفيديو أثناء ممارسته لتدريبات شاقة داخل صالة الألعاب الرياضية الجيم، بعد عودته للقاهرة تمهيدا لاستئناف نشاطه الفني.

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من ناحية أخرى يشارك النجم خالد سليم فى بطولة مسلسل "جمال الحريم"، الذى تلعب بطولته النجمة نور اللبنانية، وهو من إنتاج شركة سينرجى، حيث تعاقد سليم بشكل رسمى الأيام الماضية، ويقدم دوراً مميزاً خلال أحداث المسلسل، الذى تكتبه سوسن عامر في تجربتها الدرامية الأولى، وتخرجه منال الصيفى.

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى عدة شخصيات نسائية من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسلسل للبدء فى التصوير مباشرة.

يذكر أن خالد سليم كان احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "اللى فات مات" وحقق مشاهدات عالية بالإضافة إلى وصول تحدي الأغنية لأكثر من 10 ملايين على "تيك توك".