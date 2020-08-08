شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير بعد شائعة تعرضه لأزمة صحية: نزلت أغنى وصحتى زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب سعد الصغير فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد الأخبار التى انتشرت عن تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، مشيرا أنه حاليا بيغنى في عدد من الأفراح وأحيا عدد من الحفلات وكان آخرها في الإسكندرية قائلا: أنا صحتى زى السمنة على عسل.

وأضاف أنه يجهز لأكثر من أغنية سيكشف عنها خلال الفترة المقبة ويقدمها لجمهوره بشكل مخلف عن أعماله السابقة.

وطرح المطرب سعد الصغير مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "برة برة" وهى من كلمات وائل رياض وألحان عصام اسماعيل وتوزيع اسلام شيتوس وفكرة نجله محمود سعد الصغير الذى ظهر فى مشاهد من الكليب.

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وتقول كلمات الأغنية "برة برة من حياتى برة، انت كنت برة وطلعت برة برة، اهون عليك وحياة عينيك عزة نفس عليا أغلى من الدنيا دى، أعيش حياتى بعدك مش ايبكينى بعدك بطل شغل عيال انت طلعت شمال".

ونافس سعد الصغير فى سباق دراما رمضان المنقضى بمسلسل "ولاد إمبابة" وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.